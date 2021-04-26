16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de, hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 16 ilde 54 arama kaydı bulunan E.K., yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de, hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 16 ilde 54 arama kaydı bulunan E.K., yakalandı.

Polis ekipleri, geçen cumartesi akşamı,Bahçelievler'de E.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da, ?'Resmi Belgede Sahtecilikö ve 'Dolandırıcılıkö suçlarından 2018- 2021 yılları arasında 54 arama kararı verildiği belirlendi. E.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI
16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI
16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise 'Bize yardımcı olun' dediler
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:23:41. #1.16#

title