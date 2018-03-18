Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 16. İber- Amerika Tiyatro Festivali, tören yürüyüşü ile başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla farklı kostümler giyen 700 tiyatro sanatçısı, Gazeteciler Park'ından başlayarak Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Binlerce Kolombiyalı, bando ve gösteri gruplarının renklendirdiği tören yürüyüşünü coşkuyla izledi.

Festival

Kentte bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival kapsamında, sahnelerin yanı sıra belirlenen sokaklarda da tiyatro oyunları sergilenecek.

Dans ve flamenko gösterilerinin de yer alacağı festival 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Arjantin'in "onur konuğu" olduğu festivale, Kolombiya'dan 18, 15 ülkeden 40'a yakın tiyatro ekibi katılıyor.