16 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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16 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 16 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 16 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

16 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
16.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 16 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 16 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 16 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

16 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 46.800 test yapıldığı ve 1.467 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.015 kişi iyileşti.

16 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

16 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.842'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 732, toplam entübe hasta sayısının ise 303 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 153.379 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." dedi.

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e4ZRXzcMR5

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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