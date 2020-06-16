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16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI20: 45 Fenerbahçe - TrabzonsporGALATASARAYMuslera ameliyat olacakSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecekBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
16.06.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:14

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI

20: 45 Fenerbahçe - Trabzonspor

GALATASARAY

Muslera ameliyat olacakSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz Galatasaray'ı yenmek"Galatasaray bizi final maçı olarak görecek""Muslera'nın sakatlığı bizi çok üzdü""7 final maçımız var" "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" "Futbolu güzel hale getiren taraftar"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI12.00 Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekillerini ve İlçe Belediye Başkanlarını kabul edecek. Amasya'ya yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

TRABZONSPOR'UN İSTANBUL KUŞATMASI !..Tesislerden coşkulu bir şekilde uğurlanan Bordo-Mavili ekip İstanbul'da önce havaalanı sonra otel girişinde taraftarının desteği ile karşılaştı

Ahmet Ağaoğlu: "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar"


Kaynak: DHA

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