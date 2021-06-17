16 Haziran 2021 Haberleri
16 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- ABD'nin başkanları değişiyor, huyları değişmiyor! Trump'tan sonra Biden da gazeteci azarladı
- İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı
- Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
- Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı
- G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
- Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kaldırılıyor
- Başarının sırrı bu karede! İtalyan futbolcular milli marşlarını haykırarak okudu
- İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
- Aşılamada yeni safhaya geçiliyor! 35 yaş üstü vatandaşlar da aşılanacak
- İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu
- Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor
- Otlu peynirde kullanılan bitkiler yok olma riski altında
- Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
- Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti
- Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik
- Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı
- Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
- Son Dakika: Şenol Güneş, Milli Takım'ın 2 maçta sıfır çekmesinde suçu üstlendi
- Sahilde denetim yapan zabıta ekipleri balon satan satıcının balonlarını patlattı
- Denizde panik yaratan görüntü! 8 hortum art arda çıktı
- Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
- Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz
- Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi
- Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
- Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun!
- CHP ile Memleket Partisi arasında afiş krizi! İnce Adana'da Zeydan Karalar'a sert çıktı
- Penaltıyı kaçıran Bale, ardından boş kaleye topu yuvarlayamadı
- Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı
- Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi
- Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
- Amerika'da hamile kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı döverek öldürdüler
- Putin'den Biden'a aylar sonra gelen 'Katil' yanıtı: Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler
- Fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü yapımcı yeni saati için 1 milyon 950 bin TL ödedi
- Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
- Taş üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazan çocuğa Aile Bakanlığı'ndan destek
- Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı Bakü'de yalnız bırakmadı
- Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor
- Havuzda vakuma kapılarak boğulan Deniz'in babası konuştu: Sırtında mazgal izleri vardı