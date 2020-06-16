16 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:50 Süper Lig Özetler
04:05 İsveç - Türkiye
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Ustalara Saygı
05:45 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Stadyum
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:30 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 La Liga Özetler
09:15 Bundesliga
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
16:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 La Liga Özetler
17:20 Muhammed Salah Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:30 Liverpool Özetler
21:00 Dakika Skor
21:15 Premier Lig En Güzel Asistler
21:25 Freiburg - Hertha Berlin
22:40 Stadyum
23:20 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com