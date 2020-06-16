16 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 16 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:45 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:30 Almanya Bundesliga Özetler 03:50 Süper Lig Özetler 04:05 İsveç - Türkiye 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:55 Ustalara Saygı 05:45 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 Stadyum 07:30 İngiltere Premier Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:30 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 La Liga Özetler 09:15 Bundesliga 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 Napoli - Inter 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 16:40 Almanya Bundesliga Özetler 17:00 La Liga Özetler 17:20 Muhammed Salah Goller 18:00 Spor Merkezi 19:30 Galatasaray - Fenerbahçe 19:30 Liverpool Özetler 21:00 Dakika Skor 21:15 Premier Lig En Güzel Asistler 21:25 Freiburg - Hertha Berlin 22:40 Stadyum 23:20 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com