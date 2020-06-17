16 Haziran 2020 Haberleri
16 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
17.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:15
- Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
- 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
- Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi
- Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
- 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
- Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
- Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
- Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
- Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
- HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
- Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
- Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
- Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
- Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
- Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
- Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
- Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
- 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
- Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
- Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
- Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
- Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
- Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
- Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
- Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
- Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
- Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
- Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
- Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
- Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
- Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
- Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
- Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
- Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu