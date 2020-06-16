16 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 16 Haziran 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Baba Bizi Eversene 00:45 Temizlik Benim İşim 02:30 Benden Bu Kadar 02:45 Şevkat Yerimdar 04:30 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Gardırop Savaşları 15:30 Temizlik Benim İşim 16:45 Mucize Doktor 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım 20:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin? 21:45 Anamız Var 23:30 Organik Aşk Hikayeleri 23:30 İlk Buluşma Kaynak: InterSinema.com