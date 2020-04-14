16 günde iyileşen korona hastası alkışlarla taburcu edildi 16 günde iyileşen korona hastası alkışlarla taburcu edildi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 16 gün önce korona virüs teşhisi konulan hasta Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi edilip alkışlarla taburcu edildi.

16 günde iyileşen korona hastası alkışlarla taburcu edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 16 gün önce korona virüs teşhisi konulan hasta Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi edilip alkışlarla taburcu edildi.

Alaplı ilçesinde yaşayan fabrika işçisi H.B. 30 Mart 2020 tarihinde korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testleri pozitif çıkan hasta yaklaşık 16 gün boyunca Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi görmeye başladı. Uygulanan tedaviye olumlu cevap veren H.B.'nin önceki gün yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Kdz. Ereğli Özel Anadolu Hastanesi'nde ki doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları hastalarının iyileşip taburcu olmasını alkışlarla kutladı. Hastaneden alkışlar arasında uğurlanan H.B. tüm hastane çalışanlarına teşekkür edip hastaneden ayrıldı.

Kaynak: İHA