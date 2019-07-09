"16. Geleceğin Sineması" ödülleri sahiplerini buldu

"16. Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 16.'sı düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Yarışmada "Sessiz İnsanlar" adlı kısa filmle Makbule Tuba Demirkale birinci olurken, "Tavşan" ile Abdullah Rıdvan Can ikincilik, "Fraktal: Munchies" projesiyle Muhammed Zahid Çetinkaya üçüncülük ödülünü aldı.

"Bu gençlerin elinden tutalım"

TÜRSAK Başkanı Yapımcı Elif Dağdeviren, sektöre yeni isimler kazandırmak için bir takım yeni adımlar atmaya karar verdiklerini söyledi.

Türkiye'de çok yetenekli isimlerin olduğunu vurgulayan Dağdeviren, gençlerin önü açıldığı takdirde iyi projelere imza atabildiklerini ifade etti.

Dağdeviren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kurum ve kişilerin desteğiyle senaryoların filme dönüşmesinin bu yarışmanın en önemli farkı olduğunu belirterek, "Bu gençlerin elinden tutalım, sadece yarışmalarda kalmasınlar ve ilerlesinler." şeklinde konuştu.

"Hayalleri olan gençlere destek olmak beni heyecanlandırıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ise konuşmasında yarışmayla ilgili kendisini heyecanlandıran iki konu bulunduğunu söyledi.

"İletişim fakültesinin sadece eğitim vererek öğrenci yetiştiremeyeceğini çok iyi bilenlerdenim." diyen Suher, iletişim fakültelerinin sektörle daha yakın ilişki içinde olması gerektiğini vurguladı.

İletişim fakültelerinin sektördeki karşılıklarıyla beraber hareket ederek öğrenci yetiştirmesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Suher, şunları kaydetti:

"Beni çok heyecanlandıran diğer bir mevzu, hayalleri olan gençlere, hayalleri olan öğrencilere destek olmak. Sadece anlatarak sektöre hazırlamak değil, hayalinin peşinden koşan, öğrenci olsun ya da olmasın bu sektöre girecek adaylara imkan tanımak, bunun alt yapısını kurmak bizi heyecanlandırıyor."

Yarışmaya katılan filmlerden bazı sahnelerin gösterilmesiyle devam eden etkinlikte finale kalan filmlerin sahiplerine plaket takdim edildi.

Ardından, yönetmen Yüksel Aksu'nun başkanlığında, oyuncu Ceren Moray, Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından seçilen üç film izlenerek ödülleri verildi.

Kaynak: AA