16 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 16 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Yeni Sahra Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Barbaros Mah,Esatpaşa Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Küçükbakkal Köy Barabaros Mahallesi 900 Mm İsale Hattı Üzerinde Metro Çalışması Sebebiyle Deplase Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.09.2020 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Ptt Evleri Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.09.2020 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.