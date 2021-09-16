16 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31600 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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16 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31600 sayılı Resmi Gazete

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16 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31600 sayılı Resmi Gazete

16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 16 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
16 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 16 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31600 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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