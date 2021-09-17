16 Eylül 2021 Haberleri
16 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Kanarya fırsat tepti! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı
- Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı
- İçinde Katarlı öğrenciler vardı! Tıra ok gibi saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
- Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 'İtalyanca' şov! Basın toplantısına damga vurdu
- Temizlik konusunda öğrencilere tepki çeken ifadeler kullanan müdür yardımcısı açığa alındı
- Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor
- 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti
- Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
- Lazio galibiyeti Fatih Terim'i mest etti: Müthiş bir şey
- Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü
- Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor
- Muhalefette aday ikilemi! İnce'nin 'Çoklu aday' çıkışına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de sıcak bakmıyor
- Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti
- Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor
- 7 aylık hamile Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı
- Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok
- Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi
- Yol kazısı sırasında çalışan işçiler, 2 bin yıllık mezar buldu! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı
- Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek
- Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı
- Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı
- Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı
- İpek Er'in ölümüne neden olmakla suçlanan Musa Orhan'ın tutuklama talebi reddedildi
- İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu
- Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı
- 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evin çatısında iple asılı halde bulundu
- Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
- Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti
- Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi
- Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor
- Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
- Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak
- Davutoğlu'nun 'Amed' ve federasyon kararı yorumuna Bahçeli ateş püskürdü: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
- Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağaç arasında sıkışan seyyar satıcı hayatını kaybetti
- Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
- Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray taraftarları atamaya ateş püskürüyor
- Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi
- Masaj salonlarına eş zamanlı 'fuhuş' baskını: 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltında
- Oranlar hayrete düşürdü! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
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