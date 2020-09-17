16 Eylül 2020 Haberleri
16 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
17.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:15
- Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı
- Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor
- Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi
- ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili
- Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı
- 'Ürünleriniz helal mi?' sorusuna 'Hayır helal değil' diyen Nutella'dan özür geldi
- Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi
- Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek
- Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına kaçamak yanıt verdi
- Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı
- İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı
- Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti
- Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
- Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı
- Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı
- Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi
- Fenerbahçe, Udinese'li Okaka'yı transfer etmek istiyor
- Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi
- Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
- Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
- Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
- Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu
- Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi
- Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor
- Koronavirüsle ilgili hala yeterli toplumsal bilinç oluşmadı! Her yüz kişiden 11'i salgına inanmıyor
- Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi
- Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı
- 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak
- Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı
- Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı
- Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor
- 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti
- Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
- Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi
- Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu