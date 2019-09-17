16 Eylül 2019 Haberleri
16 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
17.09.2019 00:18
- MasterChef Türkiye'de heyecana dayanamayan yarışmacı Orhan Eren, bayıldı
- Müge Anlı'nın programında kan donduran açıklama: Kardeşini öldürüp attık
- İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı
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- Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdular
- Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu
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- Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü
- ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz
- Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı
- Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum
- Salih Uçan Fenerbahçe ile hasret giderdi
- Sümeyye Boyacı: Cumhurbaşkanına madalya sözü verdim
- Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi
- İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi
- Diyarbakır'da 11 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası mahalleyi karıştırdı
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
- Karabük'te bir sürücü, otomobiliyle çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı
- İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkamayınca Lüksemburg Başbakanı Bettel basın toplantısını tek başına yaptı
- HDP il binasında battaniye gerginliği: Siyasi parti içerisinde battaniyenin ne işi var?
- Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu!
- Vida'dan kırmızı kart açıklaması
- Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı
- Manisa, Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor
- De Gea, Manchester United ile sözleşme yeniledi
- Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
- Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün
- 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü
- Ergenekon, Balyoz ve ÇYDD soruşturmalarını yürüten eski savcıya FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
- Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi
- Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı
- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
- Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama
- Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu
- Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler
- CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor
- Kök hücre tedavisi gören Michael Schumacher için kötü haber: Beyin değil kalp ile ilgili
- Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek
- Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir