16 Eyalette Karşı Dava Açıldı

ABD'nin Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra, Trump yönetiminin aldığı acil durum kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 16 eyalette yürütmenin durdurulması için dava açıldığını açıkladı. Kaliforniya dahil 16 eyalette başsavcılar, ABD-Meksika sınırına yapılmak istenilen duvarı finanse etmek için Başkan Donald Trump'ın acil durum bildirgesine karşı dava açtı. Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, sınırda acil durum gerektiren bir durumun olmadığını Trump yönetiminin aldığı kararların anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Virginia'yı kapsayan 16 eyalette yürütmenin durdurulması için dava açıldığını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılında seçim çalışmalarında Meksika sınırına duvar yapılması için verdiği sözünü yerine getirmek için ulusal bir acil durum ilan etmişti.

