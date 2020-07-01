16 evin karantina altına alındığı ilçe böyle görüntülendi
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16 evin karantina altına alındığı ilçe böyle görüntülendi

16 evin karantina altına alındığı ilçe böyle görüntülendi Karantinaya alınan ev sayısının artış gösterdiği İncesu ilçesi havadan görüntülendi.

01.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:27

16 evin karantina altına alındığı ilçe böyle görüntülendi

KAYSERİ - Karantinaya alınan ev sayısının artış gösterdiği İncesu ilçesi havadan görüntülendi.

İncesu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun İncesu ilçesinde yaptığı çalışmalarda korona virüs testi pozitif olarak tespit edilen bir hastanın temas ettiği vatandaşların yaşadığı 16 ev karantinaya alındı. Alınan karar gereğince Saraycık Mahallesinde 7, Kızılören Mahallesinde 7 ve Bahçelievler Mahallesinde 2 ev olmak üzere 16 ev 14 gün karantinaya alındı.

Karantinada bulunan evlerin artış gösterdiği ilçe, havadan görüntülendi. Ayrıca, vatandaşların da maske takma kuralına uyduğu gözlendi.

16 evin karantina altına alındığı ilçe böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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