16 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 evde karantina uygulaması başlatıldı.
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:50
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla Kovid-19 tespit edilen vatandaşların bulunduğu ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 16 ev karantinaya alındı
Sağlık ekiplerinin adreslerdeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA