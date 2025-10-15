Haberler

16 Ekim Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
16 Ekim 2025 Perşembe tarihli Resmî Gazete, bugünün yasama, yürütme ve yargı alanlarına dair önemli karar ve düzenlemelerini yayımladı. Günün sayısında, yeni kanunlar, yönetmelikler, atama kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Vatandaşlar, Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metnine erişerek yürürlüğe giren kararların ayrıntılarını inceleyebiliyor.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de, yasama bölümünde yeni kanun ve değişiklikler, yürütme ve idare kısmında ise çeşitli bakanlık ve kurumlara yönelik atamalar ile yönetmelik kararları bulunuyor. Yargı bölümünde yayımlanan hükümler ve ayrıca kamu kurumlarına ait ilanlar da bugünün sayısında yer aldı. 16 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar ve duyuruların tamamına resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

16 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

16 Ekim 2025 Perşembe tarihli Resmî Gazete, bugüne ait yeni kararlar, yönetmelikler, atama listeleri ve ilanlarla yayımlandı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığı sayıda, kamu kurumlarını ilgilendiren pek çok karar resmen duyuruldu.

YASAMA BÖLÜMÜ KARARLARI

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, yasama bölümünde çeşitli kanunlar ve değişiklik düzenlemeleri yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni kanunlar ve mevcut kanunlarda yapılan değişiklikler, yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ GELİŞMELERİ

Yürütme ve idare bölümünde ise bakanlıklar, kurumlar ve çeşitli kamu kuruluşlarına ilişkin yönetmelik kararları dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ve görev değişiklikleri de bugünkü sayıda yer aldı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı alanında alınan yeni düzenlemeler, mahkeme kararları ve yargısal atamalara ilişkin duyurular, 16 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar, adli yapıda yapılan güncellemeleri ve yargı mensuplarına yönelik görevlendirmeleri kapsıyor.

GÜNÜN İLANLARI VE DETAYLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli ilanlar, ihale duyuruları, vergi ve ticaret sicili bildirimleri bugünkü sayıda yayımlandı. Vatandaşlar, Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metnini indirerek alınan kararların ve ilanların tamamına erişebiliyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARINA ERİŞİM

16 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tüm karar, yönetmelik ve ilanların ayrıntılarına resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Güncel yasal düzenlemeleri takip etmek isteyenler için Resmî Gazete'nin bugünkü sayısı önemli içerikler barındırıyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

