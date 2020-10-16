16 Ekim hava durumu: Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | MGM sis uyarısı yaptı!

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 16 Ekim Cuma hava durumu... 16 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Hava durumu haritası

Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç Anadolu Bölgesinde hava sisli olacak. Diğer kesimlerde ise hava açık veya parçalı bulutlu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

16 Ekim için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

16 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 25 derece olacak. En düşük ise 16 derece olacak. Bazı kesimler parçalı bulutlu olacak.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında gökyüzü parçalı bulutlu, herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 27 derece en yüksek 30 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 26 dereceye kadar çıkıyor. Pus uyarısı yapıldı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava açık. Yer yer 29 dereceye çıkan hava sıcaklıkları görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 27 - 31 dereceleri arasında değişiyor.

16 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz geneli parçalı bulutlu sıcak, 24-28 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece.