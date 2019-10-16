16.10.2019 15:48

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Bayram Ay, Türkiye'nin, tarımsal hasılada Fransa, Hollanda, İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'da birinci konumuna geçtiğini bildirdi.

Ay, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliği kapsamında çiftlikten sofraya kadar en üst düzeyde üretici ve tüketici haklarının korunması için çalışma yaptıklarını anlattı.

"Güvenilir Gıda" zincirinin temini konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Ay, bu gibi günlerin farkındalık ve hedef kitleye ulaşma açısından önemli olduğuna işaret etti.

Uzmanlara göre sağlıksız yeme alışkanlıklarının, ülkelere maliyetinin yılda 2 trilyon dolar olduğunu belirten Ay, "Obezite neredeyse her 3 kişiden 1'ini etkiliyor. Daha da kötüsü, mevcut veriler ışığında bu sayının 2025 itibarıyla her 2 kişiden 1'i olarak artacağı öngörülüyor. Öte yandan, dünyada 820 milyon insanın da açlıkla karşı karşıya olduğu ivedilikle üzerinde durulması ve hepimizin israf sayılabilecek alışkanlıklarını gözden geçirmesi gereken bir gerçek." açıklamasına yer verdi.

Ay, kırsal alanlarda daha iyi koşulların oluşturulması, yaşanabilir geçim kaynaklarının desteklenmesi ile göç baskısının hafifletilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki genç kesimin özellikle kadın girişimciler desteklenerek verimli istihdam sağlanabilir, yenilikçi mekanizmalar ve kırsal kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi teşvik edilmiş olur. Böylece, çiftçilerin arazilerde kalmaları ve gıda üretimine devam etmeleri sağlanarak sürdürülebilir kalkınma desteklenmiş olacaktır. Ülkemiz, tarımsal alanda son yıllarda yaptığı atılımlar ve sunduğu tarımsal desteklerle, bir kısım medyada gösterilmeye çalışıldığının aksine tarımsal üretimde önemli artışlar kaydetmiş ve bugün Avrupa'da tarımsal hasılada Fransa, Hollanda, İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak birinci konumuna geçmiştir."

Üretimden tüketime tüm aşamalarda güvenilir gıda konusunda titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Ay, "Bu anlamda ilgili birimlerimiz rutin denetim ve kontrolleri aksatmamakta, yanı sıra 'Alo Gıda' ihbar hattına gelen şikayetleri de tek tek değerlendirmektedir. Özellikle bayramlar gibi özel günlerle, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin okul kantinlerinde yediği, içtiği ile yakından ilgilenmekteyiz. Zira gıda konusu, bakanlık politikası olarak da şansa bırakamayacağımız kadar hassas bir konudur." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA