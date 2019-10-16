16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

16.10.2019 09:26

BEŞİKTAŞ

Başkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, "Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

10.30 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek.11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)13.00 Başkan adayı Hürser Tekinoktay basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.15.00 BJK Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi, Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı törenle açılacak.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılarda, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları yapılacak antrenmanla sürecek.

FENERBAHÇEYukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOLEuroLeague Kadınlar19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - UNI GironaEuroCup Kadınlar19.30 Galatasaray - Lulea BBKFIBA Şampiyonlar Ligi19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem7 DAYS Eurocup21.45 Joventut Badalona - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.19.30 Beşiktaş - Fenerbahçe Opet

AMPUTE FUTBOLTürkiye Kupası (16-20 Ekim Tokat)14.00 Ortotek Gaziler-Pendik Engelliler (Açılış maçı)

15.30 Şahinbey Belediyesi Gençlik-TSK Rehabilitasyon Merkezi

Kaynak: DHA