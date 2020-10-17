16 Ekim 2020 Haberleri
17.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:20
16 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Çin Devlet Başkanı Şi'yi öksürük tutunca devlet televizyonu yayını kesti
- İşadamı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
- Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı
- İnfaz koruma memurunun sır intiharı! Nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu
- 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi
- Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır
- Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı
- Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı
- Başhekimden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama: 'Mide adenokarsinom' dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu
- İtalya Spor Bakanı: Ronaldo koronavirüs protokolünü çiğnedi
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon
- AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
- ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak
- Hayatını kaybeden Markar Esayan'ın Türkiye sevgisini gözler önüne seren sözleri yeniden gündem oldu
- Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü
- Paris'te bir kişi başı kesilerek öldürüldü, polis salgırganı vurarak etkisiz hale getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik
- Tabloda yer almayan semptomsuz vakalar aramızda mı dolaşıyor? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
- 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera, teknik ekibimizde yer alacak
- Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin tehdidine yanıt gecikmedi: Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir
- Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbahar ve kış aylarında virüsün yayılım imkanı genişleyecek
- Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı
- Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
- Aliyev ilk kez açıkladı: Rusya'da yaşayan zengin iş adamları uçak aldılar, Ermenistan'a silah gönderiyorlar
- 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi
- Mikel Arteta, kadroda yer vermediği Mesut'a açık kapı bıraktı: Çalışmaya devam et
- Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı
- Trump'a kötü haber! Koronavirüs aşısı başkanlık seçimleri öncesine yetişmeyecek
- AB'de Oruç Reis rahatsızlığı! Michel, Merkel ve Macron birlik olup Türkiye'yi suçladı
- Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı
- ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor
- Eski Manchester City'li Pablo Zabaleta, futbol kariyerini noktaladı
- 24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü
- Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi