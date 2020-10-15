16 Ekim 2020 Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da cuma namazı ezan vakti