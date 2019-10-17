16 Ekim 2019 Haberleri
16 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
17.10.2019 00:22
- Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız
- TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
- Sıla Gençoğlu salaş kıyafetleri ve makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı
- Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi
- Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
- ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek
- Angela Merkel mülteci konusunda Türkiye'ye destek verdi: Büyük bir yük aldığını biliyoruz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı
- Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız
- Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken öten tek hayvan horozdur
- Traktör Sazi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mehdi Bebri'ye destek!
- BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı
- Tribünde gördükleri yetişkin film yıldızına tepki gösterdiler!
- Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler
- ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar
- 'Kürtler melek değil' diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü
- Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun
- Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
- Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz
- Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin oldu!
- Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
- Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok
- Ünlü şarkıcı Della Miles, Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti
- Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi
- Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı
- Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim
- Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi
- Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!
- Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
- Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın
- Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti
- Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi
- Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
- Itır Esen, 'Acun Ilıcalı ile aşk yaşadınız mı?' sorusuna cevap verdi
- Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi
- Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı