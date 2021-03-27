16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde; R.C. (56) isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kurtlar Köyünde, R.C.'nin aracında yapılan aramada; 10 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin 880 adet makaron, 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı