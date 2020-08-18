16 bin Lübnanlıya acil yardım İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başlattığı Acil Yardım Kampanyası ile 16 bin Lübnanlıya sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı.

4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle şehirde adeta hayat durdu. Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylendi. Patlamada en az 179 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandı ve onlarca kişinin kayboldu. Hastanelerde yaralıları alacak yer kalmadı. Lübnan'da önümüzdeki günlerde de gıda krizinin baş göstereceği düşünülüyor. Patlamanın olduğu limanda bulunan tahıl ambarı, ülkenin ana besin kaynağını oluşturuyordu ve artık yok. Kısa sürede ülkeye yeterli düzeyde un ulaştırılmazsa insani krizin boyutunun artacağından endişe ediliyor.

Bölgedeki patlamayı haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ise çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlk günden itibaren bölgedeki çalışmalarına başlayan İHH, ilk etapta yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bir arama kurtarma timi kurdu. İHH, aynı zamanda da ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Daha sonra İHH, şehirdeki molozların temizlenmesi için iş makineleriyle birlikte çalışma yürüttü. Patlamadan zarar gören Lübnan halkının yaralarının sarılması için de çalışma başlatan İHH, kazazedelere, sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımlardan bugüne kadar 16 bin Beyrutlu istifade etti. İHH ekipleri ayrıca evleri yıkılan ve hasar gören aileleri de ziyaret etti. İHH, evlerin yeniden imarı için çalışma başlattı.

Kaynak: Bültenler