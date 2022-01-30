16 bin 800 hapla yakalanan şahıs, tutuklandı

UŞAK (İHA) - Uşak'ta kontrol noktasında şehirler arası otobüste yapılan aramada, bir koli içerisinden 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kolinin sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti amaçlı kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada Y.T.'ye ait olduğu tespit edilen bir koliden 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulunurken şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Köksal Kılınç/İHA)