16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
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16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.

28.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:38
16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

'in İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; Mevlana Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 ayrı suç kaydı olan şüpheli motorsiklet çalarak yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet ise tekrar sahibine teslim edildi.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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