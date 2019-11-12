16 ayrı suçtan aranan şahıs ATM tuzaklarken yakalandı

12.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:12

Antalya'da ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı yerleştirerek dolandırıcılık yapan E.K. yakalandı. Şahsın 16 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, banka ATM'lerine kart kopyalama aparatları ve kalıplarının yerleştirilmesi olayları ile ilgili, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesi, şüpheli E.K.'nın kart kopyalamaya yarar aparat hazırladığı ve ATM'lere kalıp yerleştirdiği bilgisi elde edildi. E.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar neticesi, E.K. isimli şahıs başkasına ait kimlik ile yakalanarak gözaltına alındı.



E.K. isimli şahıs hakkında yapılan incelemede; İstanbul ve Yalova illerinde karışmış olduğu "Özel Belgede Sahtecilik", "Dolandırıcılık", "Bilişim Sistemleri, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



E.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalar neticesinde; 2 adet Ipod, 21 adet batarya, 10 adet kamera, 6 adet ses kaydedici, 2 adet hard disk, bir adet Ampermetre, bir adet MSR cihazı, 2 adet silikon cihazı, bir adet lehim makinası, 2 adet ATM kart girişine takılan kart kopyalamaya yarar plastik aparat, 121 adet kopya kart, 13 adet plastik hazne, 3 adet hafıza kartı, bir adet matkap, 3 adet notebook, 6 adet ATM kart sahte kart yuvası, bir adet hesap cüzdanı, bir adet cep telefonu, 2 adet sim kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 9 bin 850) Euro para ele geçirildi.



Yakalanan E.K. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA