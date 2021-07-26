16 ay aradan sonra ilk konser

Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile gönüllerde taht kuran güzel şarkıcı Tuğba Yurt, 16 ay aradan sonra ilk konserini İzmir Reges Otel'de verdi. Sesinin yanı sıra sahne kostümüyle de büyük beğeni toplayan Yurt, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yılın en hit şarkısı olan 'Benim O'yu sevenlerinin ısrarı üzerine iki kez seslendiren güzel şarkıcı, ayakta alkışlandı.

Harbiye Konserim İçin Sabırsızlanıyorum

Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yurt, "Neredeyse 1.5 yıl aradan sonra ilk konserim diyebilirim. Dinleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Konser takviminin yoğun olduğunu da belirten Tuğba Yurt, "Bu konserimle beraber startı vermiş oluyoruz. Yaz boyunca birçok konser vereceğim ama birisinin benim için önemi apayrı. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahne almak her sanatçı için özeldir. Harbiye'de sahne almak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Halen Bunları Konuşuyor Olmamız Çok Üzücü!

Son günlerin tartışılan konusu olan Gülşen'in sahne kostümünün hatırlatılması üzerine, " Yıl olmuş 2021 bizlerin halen bunları konuşuyor olmamız çok üzücü. Herkes kendine yakıştığını inandığını giymeli." dedi.

Kaynak: Snob Magazin