16 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 16 Aralık Çarşamba 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 14°C

EDİRNE °C, 10°C

İSTANBUL °C, 11°C

KOCAELİ °C, 14°C

A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 16°C

İZMİR °C, 16°C

MUĞLA °C, 17°C

ADANA °C, 20°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 17°C

MERSİN °C, 20°C

ANKARA °C, 11°C

ESKİŞEHİR °C, 9°C

KONYA °C, 10°C

YOZGAT °C, 6°C

BOLU °C, 7°C

DÜZCE °C, 10°C

KASTAMONU °C, 6°C

ZONGULDAK °C, 10°C

AMASYA °C, 8°C

ÇORUM °C, 11°C

SAMSUN °C, 13°C

TRABZON °C, 16°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 9°C

VAN °C, 7°C

DİYARBAKIR °C, 12°C

GAZİANTEP °C, 12°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 15°C

16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimi aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

16 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ HAVA YAĞMURLU MU?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzeyi sağanak yağışlı geçecek. Yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus yer yer sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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