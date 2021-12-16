16 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 İleri Üçlü

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 İtalya Seri A Özetler

05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:20 Özel Dosya

06:30 Euro 2020

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İtalya Serie A Goller

09:40 İngiltere Premier Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 BB Erzurumspor- İstanbulspor

15:30 Spor Bülteni

15:50 Takvim Yaprakları

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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