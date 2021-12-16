16 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 Kasımpaşa - Beşiktaş

04:15 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 Sporun Mabetleri

05:00 Süper Hikayem

06:00 Sanal Direktör

07:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Taraftar

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 beIN Süper Lig

16:00 Trabzonspor - A. Demirspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Galatasaray - Altay

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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