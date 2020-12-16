16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
01:00 Kahraman
02:00 Stadyum
02:25 Futbol Anadolu
04:30 Spor Artı
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:25 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 Efsanelerin İzinde
10:50 Spor Kitaplığı
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Hava Durumu
15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
16:00 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19:25 Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:45 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com