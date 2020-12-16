16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

16.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 06:46
16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:05 Teknik Analiz

01:00 Kahraman

02:00 Stadyum

02:25 Futbol Anadolu

04:30 Spor Artı

05:05 Taktik Analiz

05:05 Teknik Analiz

06:25 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:45 Efsanelerin İzinde

10:50 Spor Kitaplığı

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Hava Durumu

15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.

16:00 Hedef Süper Lig

16:00 Gündem Futbol

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -

18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

19:25 Süper Lig Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:45 Almanya Bundesliga Özetler

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Aklı

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum

22:30 Aktüel Futbol

23:05 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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