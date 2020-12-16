16 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
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16 Aralık 2020 Show Yayın Akışı

16.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 06:47
16 Aralık 2020 Show Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Arıza

02:00 Ramo

03:00 Alev Alev

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Çöpçüler Kralı

23:15 Alev Alev

Kaynak: InterSinema.com

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