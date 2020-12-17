16 Aralık 2020 Haberleri
17.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:19
16 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı
- ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak
- F.Bahçe'de siftah yapan kaleci Oytun iddialı konuştu: Bu daha başlangıç
- Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
- Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı
- Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı
- Nihal Candan'dan 'Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim
- Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu
- Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi
- Kupa maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında oynayamayacak
- Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı
- Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek
- Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
- Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a elendi
- Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı
- Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı
- İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını
- İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı
- TBMM'de AK Parti ile CHP'li vekiller arasında 'namussuz' tartışması
- Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti
- Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere 'Ben salağım' yazdırdı
- Vissel Kobe'nin İspanyol yıldızı Andres Iniesta, 4 ay forma giyemeyecek
- Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz
- Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
- Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı
- Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor
- Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi
- Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasının ardından dev operasyon! Yarım ton sahte içki ele geçirildi
- Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı
- Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat
- Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı
- Neymar'ın sakatlanmasına neden olan Thiago Mendes ölüm tehditleri aldı
- Son Dakika: Aşı gündemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
- Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek
- F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti
- Altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi
- Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar
- Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı