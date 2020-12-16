16 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
16 Aralık 2020 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:05 Ski Flying
02:00 Alp Disiplini
02:00 Biatlon
03:00 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
04:30 Biatlon
05:00 Snooker
08:00 Biatlon
08:00 Alp Disiplini
08:00 Ski Flying
09:15 Ski Flying
09:15 Alp Disiplini
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:30 Snooker
12:30 Alp Disiplini
12:30 Ski Flying
12:30 Biatlon
13:00 Biatlon
13:00 Alp Disiplini
14:00 Biatlon
14:00 Futbol
14:15 Alp Disiplini
15:00 Snooker
15:00 Futbol
18:00 Olimpiyat Oyunları
19:00 Olimpiyat Oyunları
20:00 Haberler
20:05 Olimpiyat Oyunları
20:10 Snooker
21:05 Snooker
21:50 Haberler
Kaynak: InterSinema.com