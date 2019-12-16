16 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
16 Aralık 2019 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:15 Biatlon
01:45 Alp Disiplini
02:15 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Snooker
07:00 Spor Otomobil
08:00 Spor Otomobil
08:30 Kayakla Atlama
09:30 Kayakla Atlama
10:40 Snooker
12:30 Masa Tenisi
14:00 Futbol
14:30 Kayakla Atlama
15:00 Futbol
15:30 Snooker
16:35 Kayakla Atlama
17:30 Biatlon
18:15 Biatlon
19:00 Alp Disiplini
20:30 Alp Disiplini
21:15 Haberler
21:20 Olimpiyat Oyunları
22:20 Olimpiyat Oyunları
23:20 Haberler
23:30 Tenis