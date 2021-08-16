16 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
16 Ağustos 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 16 Ağustos Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 16 Ağustos Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
16 AĞUSTOS PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
22:15 Sesinde Aşk Var
00:45 Küçük Yalanlar
02:45 Fulya İle Umudum Olsun
04:45 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Atla Gel Şaban
02:00 Atla Gel Şaban
03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
00:15 Ece Üner İle Susma
02:45 Kıyamet Silahı
04:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:45 Eyvah Eyvah 3
00:45 Star Market
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:50 Tozkoparan İskender
12:25 Gönül Dağı
15:35 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
00:15 Kardeşim İçin Der'a
02:20 Ailenin Yeni Üyesi Türkiye
03:15 Masumlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi Temel
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 İkimizin Sırrı
03:05 Kalp Yarası
05:35 Hercai