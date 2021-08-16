16 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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16 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

16 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 16 Ağustos Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 16 Ağustos Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

16 AĞUSTOS PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

22:15 Sesinde Aşk Var

00:45 Küçük Yalanlar

02:45 Fulya İle Umudum Olsun

04:45 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Atla Gel Şaban

02:00 Atla Gel Şaban

03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

00:15 Ece Üner İle Susma

02:45 Kıyamet Silahı

04:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Ada Masalı

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:45 Eyvah Eyvah 3

00:45 Star Market

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender

12:25 Gönül Dağı

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

00:15 Kardeşim İçin Der'a

02:20 Ailenin Yeni Üyesi Türkiye

03:15 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 İkimizin Sırrı

03:05 Kalp Yarası

05:35 Hercai

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16 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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