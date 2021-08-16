16 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

16 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 16 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6317343

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk// FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218368

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6288345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 8., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 16/08/2021 00:00:00 - 16/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6288349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 16/08/2021 03:30:00 - 16/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192275

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk/ MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192272

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk/ MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6340366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 74., 75., 76., 78., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES sk bölgelerinde 16/08/2021 11:00:00 - 16/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6344399

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 16/08/2021 13:00:00 - 16/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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