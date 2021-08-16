16 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
16 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 16 Ağustos 2022 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 16 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2021 19:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.