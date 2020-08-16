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16 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Mehmet Özdilek: Yarım kalan hikayeyi tamamladım, yeni bir hikaye yazmalıyız "Teknik adamlara sorulmuyor, sorulsa da ciddiye alınmıyor" "Sergen hocanın grafiği alkışlanmaya değer" "Şenol hocayla milli takım başarılı bir periyot yakaladı" "14 oyuncuyla çalışamaya devam ediyoruz" "Sadece...

16 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
16.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:46

Mehmet Özdilek: Yarım kalan hikayeyi tamamladım, yeni bir hikaye yazmalıyız 

"Teknik adamlara sorulmuyor, sorulsa da ciddiye alınmıyor" 

"Sergen hocanın grafiği alkışlanmaya değer" "Şenol hocayla milli takım başarılı bir periyot yakaladı" "14 oyuncuyla çalışamaya devam ediyoruz"  "Sadece Mina'yı kadromuza kattık" "Netleşen bir transferimiz yok" "Eksi 34 derece 30 bin ortalamaya oynuyoruz" 

Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu: Mehmet Özdilek çok önemli bir isim  "Türk oyuncu iyiyse ve çalışkansa sahada oynar" "Mehmet Özdilek'in şampiyonlukta büyük katkısı oldu" "Seyir zevki olan bir Erzurumspor izlettireceğiz" "Mina'nın gelişine sevindik" "Süper Lig'de hatayı affetmeyen forvetler var" "Taraftara layık bir Erzurumspor olacak" 

BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAYSarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.  

VOLEYBOLEczacıbaşı Hazırlık Turnuvası15.30 Galatasaray - Sistem 9 Yeşilyurt18.00 Eczacıbaşı VitrA - THY

ATLETİZMDenizli'de düzenlenen Turkcell U20 Kulüpler Ligi yarışmaları bugün tamamlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL

22.00 Sevilla - Manchester United


Kaynak: DHA

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