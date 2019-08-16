16 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
SÜPER LİGSüper Lig'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor arasında oynanacak maç ile start alacak.
SÜPER LİG
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor arasında oynanacak maç ile start alacak.
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda D.G. Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.
TFF 1. LİG
20.00 Giresunspor - Menemen Belediyespor
BASKETBOL
Yunanistan Akropolis Turnuvası
18.00 Sırbistan-Türkiye
20.30 Yunanistan-İtalya
VOLEYBOL
Gloria Cup
19.00 Türkiye - İtalya