16 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİGSüper Lig'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor arasında oynanacak maç ile start alacak.

16.08.2019 09:38
16 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor arasında oynanacak maç ile start alacak.
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda D.G. Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

TFF 1. LİG
20.00 Giresunspor - Menemen Belediyespor

BASKETBOL
Yunanistan Akropolis Turnuvası
18.00 Sırbistan-Türkiye
20.30 Yunanistan-İtalya

VOLEYBOL
Gloria Cup
19.00 Türkiye - İtalya


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.