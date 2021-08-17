16 Ağustos 2021 Haberleri
16 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
- Olaylı maçta kazanan Aslan! Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti
- Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir
- Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü
- Bir köşede kaos bir köşede eğlence! Taliban militanları otomatik silahlarla çarpışan arabalara bindi
- Son Dakika! Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile
- Hüsamettin 'Tut'tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu
- Ülkesini Taliban'a bırakan Afgan Cumhurbaşkanı Gani, Tacikistan'dan da kaçtı! Yeni adresi Umman
- Galatasaray'ın kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkilerin haddi hesabı yok
- Billur Kalkavan'a 'En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?' sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi
- Michy Batshuayi paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını mest etti! Binlerce kez paylaşıldı
- Birleşmiş Milletler, Afganistan için acil toplandı: Tüyler ürpertici raporlar alıyoruz
- Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
- Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
- Son Dakika: Fırtına'dan müthiş başlangıç! Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti
- Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi
- Göz rengini değiştirmek mümkün mü? Uzman isim 'Yapılabilir ama' diyerek tehlikeye dikkat çekti
- Giresun'da büyük skandal! G.Saraylı futbolcu takım arkadaşına saldırdı
- Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü
- Afganistan'ın yeni yönetiminde kim kimdir? İşte Taliban'ın beyin takımı
- Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gol yağmuru! Fırtına lige müthiş başladı
- Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
- Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim
- Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin
- Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı
- Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz
- Matteo Ferrari'nin eski sevgilisi Yespica'dan çok konuşulacak itiraf: Ünlü bir kadınla defalarca cinsellik yaşadım
- Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
- Arkadaşlarına tabancasıyla şaka yapan alkollü şahıs başından vuruldu
- Paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
- Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
- Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
- Selin vurduğu Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
- Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
- Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
- Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsüyle sundu
- Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını sert dille eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
- Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı
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