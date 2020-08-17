16 Ağustos 2020 Haberleri
16 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
17.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:15
- Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı
- Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
- Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
- 7 yaşındaki Ceylin, koronavirüs nedeniyle okuluna gidemeyince gözyaşlarını boğuldu
- 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
- Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
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- Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü
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- İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
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- Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
- Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
- Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
- Manchester United'in eski futbolcusu Welbeck Beşiktaş'a önerildi
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- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
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- Nehirde akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi
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- Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
- Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
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