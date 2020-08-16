16 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
16 Ağustos 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
16.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Tam Kafadan
01:45 Şevkat Yerimdar
02:15 Şevkat Yerimdar
04:00 Kadın
05:30 Her Yerde Sen
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Yaparsın Aşkım
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com