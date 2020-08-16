16 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
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16 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

16 Ağustos 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

16 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
16.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Ne Oluyor?

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:45 Özel Sektör

09:00 Haber

09:30 Tercih Zamanı

09:45 Özel Sektör

10:00 Haber

11:00 Haber

11:15 Yeşil Doğa

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:40 Baştan Sona Sağlık

15:00 Haber

15:30 Sporun Manşeti

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Ana Haber

21:00 Ne Oluyor?

Kaynak: InterSinema.com

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