16 Ağustos 2019 Haberleri
16 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
17.08.2019 00:21
- Cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti
- Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun
- Necati Ateş ve Hasan Şaş, Denizlispor taraftarları ile gerginlik yaşadı!
- Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Galatasaray rüyası gerçek oldu!
- Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu
- Tanrı Dağı'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi Hira Dağı'nda tekbir getirmek
- Süper Ligde sezonun ilk golü Recep Niyaz'dan!
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- Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi
- Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız
- Nzonzi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro alacak!
- Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı
- Galatasaray, Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu
- Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na Yeni Parti Tepkisi: Yaptıkları Yanlış
- Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz
- Roma, Mert Çetin'i 3 milyon euroya transfer etti
- Liverpool, Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti!
- Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor!
- Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak
- Fenerbahçe, Riza Durmisi ile anlaştı
- Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi
- Nefes borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti
- ABD ile müzakerelere başlayan Taliban liderinin kardeşi cami saldırısında öldürüldü
- Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı
- Sivas Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan genç, İtalya'da devlet sanatçısı oldu
- 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi
- Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti
- Hükümetin zam teklifine memur sendikalarından tepki: Yok sayıyoruz
- 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada
- Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı
- Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi
- Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti
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- Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş
- FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu
- Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
- Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok
- İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi
- Yola dökülen sabun nedeniyle yağmur sonrası yol köpürdü! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
- CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı