16 AFGAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞVURU SÜRECİNİN SONUÇLANMASINI BEKLİYOR

AFGANİSTAN'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Rusya tarafından kabul edilmeyince transit alanda kalan Afganistanlı 16 kişi, Uluslararası koruma başvurusu sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

AFGANİSTAN'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Rusya tarafından kabul edilmeyince transit alanda kalan Afganistanlı 16 kişi, Uluslararası koruma başvurusu sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabin seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için başta vize olmak üzere diğer seyahat evraklarınının olmaması üzerine uçuşlarına izin verilmedi. Bunun üzerine can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyi tercih etti. Ülkelerine döndüklerinde ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalacaklarını öne süren Afgan grubun, havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne bağlı birime 'uluslararası koruma' başvurusunda bulundu. Havalimanında bulunan kabul edilemeyen yolcu birimine alınan Afganlı yolcular burada uluslararası koruma başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor.

Görüntü dökümü:

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-Afgan grubun fotoğrafı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı